شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة لرصد زحام السيارات بمحيط غلق كوبرى أحمد عرابى جزئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب إدارة المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط عملية غلق جزئي لكوبري أحمد عرابي بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي إلى الطريق الدائرى لرفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبرى أحمد عرابى بالإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي إتجاه الطريق الدائرى القوس الغربي والمسندة إلى شركة المقاولون العرب ، لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى "بالتناوب" بالإتجاه المشار إليه حتى الساعة 5 صباح يوم الأثنين الموافق 20/3/2023 م على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.