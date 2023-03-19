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شهر رمضان المبارك.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح والأحكام "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - تستعد المساجد لصلاة التراويح مع بداية شهر رمضان، فى ظل متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف للمساجد، وضوابط واضحة للمصلين والأئمة، حول دروس الوعظ وأداء السنن.

 

- التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب

 

- سميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة

 

- سميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

 

- صلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.

 

- صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.

 

- عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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