أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/3/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:35  ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء  7:23

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:28 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30

موعد صلاة الظهر 11:59 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:19  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:25

وقت صلاة الظهر 11:51 

موعد صلاة  العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:54 م

وقت صلاة العشاء 7:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:33  ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:13

 

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا