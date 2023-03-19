شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:23

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:28 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30

موعد صلاة الظهر 11:59 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:25

وقت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:54 م

وقت صلاة العشاء 7:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:13