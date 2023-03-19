شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة مركز الأزهر للفتوى فى رمضان × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خطته لشهر رمضان المبارك وذلك فى 10 عناصر كالآتى:

1- استقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوي:

إضافة إلى الرد على الأسئلة الهاتفية الواردة على الخط الساخن لبيت الزكاة والصدقات المصري.

2- عرضُ أكثر من (700) فيديو قصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة.

3- عرض أكثر من (60) حلقة تلفزيونية بالتعاون مع القنوات التلفزيونية، إضافة إلى أكثر من (60) حلقة إذاعية فى الإذاعة المصرية.

4- نشر أكثر من (30) مقالة وحوار صحفى بالجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة.

5- يعقد المركز بثًّا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات المطروحة طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال صفحة المركز الرسمية، ومن خلال صفحات عدد المواقع الإخبارية.

6- يستمر المركز في استقبال و حلّ النزاعات الأسرية والمجتمعية بوحدة لم الشمل، وذلك من خلال التسجيل على بوابة الأزهر أو عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 طوال شهر رمضان المبارك.

• إضافة لاستقبال الحالات الخاصة بوحدة بيان المختصة بمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني.

• كما يستمر المركز في تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك.

• يقوم المركز باستقبال حالات الدعم النفسي (هاتفيا- ميدنيا) عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 طوال شهر رمضان المبارك.

7- عرض باقة متنوعة من النسائم الدعوية والإرشادات الفقهية والتوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ضمن البرامج والمشاريع الآتية:

(فضائل صيام رمضان، إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن، فقهيات رمضان، قرآن المغرب، يفطر ولا يفطر، أيامًا معدودات، صلوا عليه، شعار اليوم، شهر القرآن، آداب سماع القرآن، حكاية كتاب، سنة أولى صيام، فضائل الصيام، أحكام المرأة في رمضان، خير من ألف شهر، ودخلت العشر، علمنا الصيام، حكاية سورة، قدوة، أحكام زكاة الفطر، رسائل، إمساكية رمضان، فضل صدقة التطوع، مدرسة الاعتكاف، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، أبيات شعرية) إضافة إلى ترجمة العديد من الفتاوى والإرشادات، التي تسهم بدورها في التواصل الفعال مع المسلمين في شتى أنحاء العالم.

8- يقدم قسم فتاوى النساء عددًا من الفتاوى، التي تهم المرأة في رمضان وتساعد على معرفتها بشؤون دينها لا سيما فقه الصيام.

9- أعدّ بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني عددًا من الفتاوى المحقّقة والمؤصّلة علميًّا والتي تخص فقه الصيام، وما يشغل أذهان الصائمين في أمور العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية والأسرة أو الفكر والأديان.

10- يتابع المركز المحتوى الإعلامي الديني، ويُعد تقارير متخصصة عن جميع المحتويات الإعلامية الخاصة بالشأن الديني الرمضاني على كافة الأصعدة الإعلامية داخليًّا وخارجيًّا.