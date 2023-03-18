شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 10 ساعات الاثنين المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: "أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت"، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين الموافق 20 / 3 /2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 /2023.
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.