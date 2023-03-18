شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 10 ساعات الاثنين المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: "أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت"، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين الموافق 20 / 3 /2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 /2023.