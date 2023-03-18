شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: نسعى لزيادة البدل 1000 جنيه ونبحث مع المؤسسات تعيين المؤقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أزمة الصحفيين المؤقتين منذ سنوات في الصحف القومية، موضحا أنه سيقوم بمخاطبة رئيس هيئة الوطنية للصحافة حول أوضاع المؤقتين، ويفتح حوارا مع المؤسسات، لأن التعيين هو تجديد لشباب المؤسسات وعماد الأجيال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤقتين من الملفات الرئيسية المطروحة على المجلس الجديد، والكل مشارك فيه حتى يكون هناك امتداد للأجيال.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الشباب المؤقتين بذلوا من أعمارهم وقتا طويلا، والنقابة تحمي حقهم في العمل، وهذا دورها.

وحول تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، لفت الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى أن هناك 12 عضو في المجلس ولن يفقد أي عضو منهم.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه يتم الاختلاف في الآراء ولكن يبقى الجميع أبناء مهنة وزملاء.

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد انتخابه أمس الجمعة، عن بشرى سارة لجموع الصحفيين، موضحا أنه سيسعى من أجل زيادة البدل إلى ألف جنيه وهذه أمنية يتمنى تحقيقها، وسيتم فتح حوار من أجل الزيادة ويتمنى زيادتها.

وتابع أنه ربما يكون خائفا من المهمة الثقيلة التي أوكلت إليه.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن أول اجتماع للمجلس سيشهد توجيه دعوة للنقباء وأعضاء المجلس السابقين للاستفادة من خبرتهم .

وأشار إلى أنه كان يرى الجمعية العمومية غاضبة من الأداء النقابي بسبب تراكم الملفات، وتفاجئ من حجم الحضور والمشاركة في الانتخابات.