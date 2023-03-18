شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب شدة الرياح واضطراب حركة الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، بسبب الاضطرابات الجوية وظروف الطقس غير المستقرة التى تسود محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، والميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية .

وشهدت شمال سيناء هبوب رياح بارده ضربت مراكز ومدن محافظة شمال، وارتفاع أمواج البحر، كما شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وأعلن مجلس مدينة العريش، الانتهاء من تطهير مجري سيول وادي العريش، تحسبا لوصول مياه السيول القادمة من وسط سيناء لمجراها، وتم دفع معدات مجلس المدينة لتطهير مجرى سيل وادي العريش حتى مصب ساحل البحر الأبيض المتوسط وإزالة العوائق الموجودة به وتسهيل حركة المياه في حال حدوث سيول.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.