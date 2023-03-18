شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نتابع كميات السلع فى معارض أهلا رمضان على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك متابعة على مدار الساعة لكميات السلع المعروضة في معارض أهلا رمضان، فضلا عن مراقبة الأسعار وعدم تجاوز أسعار السوق وبالتالي الأسعار يتم توازنها مع السوق.

وأشار الدكتور ابراهيم عشماوي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 162 عارض على مستوى 562 شادر بمحافظات الجمهورية، موضحا أنهم بدأوا العمل منذ شهر يناير الماضي وكان شيء جديد البدء قبل رمضان ب3 شهور بحيث السلع تكون متاحة ولا يكون هناك تزاحم قبيل رمضان.

وتابع: "المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تماما ومخزون القمح يصل إلى ثلاث شهور ونصف وكذلك الأرز، وسنبدأ موسم القمح الجديد في نصف ابريل القادم، كم أن احتياطي الزيت يصل إلى 5 شهور، والدواجن عملنا طلبية بإجمالي 25 الف طن من البرازيل"، مؤكدا عدم وجود مشكلة في اللحوم وأسعارها مناسبة جدا وتتوافق مع احتياجات السوق.