شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد مشروع تطوير كورنيش المقطم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ المهندس محمود عصمت: يد العمران في الجمهورية الجديدة طالت جميع الأراضي المصرية

ـ رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين

ـ أكثر من 60 مليار جنيه عوائد متوقعة لمشروع تطوير كورنيش المقطم

ـ ندعم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة

ـ شراكات بـ10 مليارات جنيه للشركات التابعة مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبرًا من أراضي الدولة المصرية إلا ومدت إليها يد العمران والتطوير والتشييد والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

أوضح الوزير أن هذه الرؤية تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة واستغلال الأماكن المميزة ذات الطابع الخاص، بما يحفظ لكل منطقة خصائصها الفريدة ولتصبح تلك المناطق نوافذ حضارية تعبر عن حضارة المصريين وعراقتهم واستمرار مساهماتهم في خدمة التراث الإنساني.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس محمود عصمت، في حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع مكتب "فوستر + بارتنرز" - الذي يعد واحدًا من أهم مكاتب المصممين في العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع، الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وحسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وسعود الحمادي نيابة عن سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

أضاف المهندس عصمت: "نشهد بدء مرحلة جديدة من مراحل المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم بإجمالي عوائد تزيد على 60 مليار جنيه، وهو تعاون نسعد به وندعمه كونه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومي جنبا إلى جنب مع القطاعين التعاوني والحكومي".

وتابع الوزير في كلمته أن "اتجاه قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة نحو التصدير العقاري يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال، لذا شهدت الأشهر القليلة الماضية حصول المكتب العربي للاستشارات الهندسية التابع للشركة القابضة للتشييد والتعمير للمرة الأولى في تاريخه على التأهيل المالي والفني تحت مظلة الأمم المتحدة وفي قارة أفريقيا وفوزه بعملية تصميم وإشراف لأحد المشروعات الكبرى في العاصمة العراقية بغداد، وأمر إسناد لمشروع في جنوب أفريقيا، وفي مجال المقاولات فازت شركة هايديليكو بأحد العطاءات بقيمة 80 مليون دولار في جمهورية موريتانيا، وكذلك مشروع سلطنة عمان الذى نفذته شركة مختار ابراهيم بقيمة 8 مليارات جنيه".

جدد المهندس محمود عصمت التأكيد على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك كافة أشكال التعاون، مشيرًا إلى وجود شراكات تتخطى الـ10 مليارات جنيه في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ونواصل دعم الشركات لتحقيق الأهداف سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد، والاهتمام بالعنصر البشري كرأسمال يجب الاستفادة منه وتدريبه وحسن إدارته وهناك برامج يتم تنفيذها لتحقيق ذلك.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود الحكومية المبذولة للعمل على تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات الاستراتيجية وبصفة خاصة في المحاصيل الغذائية، لذلك قامت الوزارة بدعم شركة جنوب الوادي للتنمية لزيادة مساحة الأراضى المزروعة فى توشكى بمعدل 5 آلاف فدان هذا العام، وتطبيق دورة زراعية قوامها الأساسي محاصيل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وإدخال صناعات جديدة مثل مصنع اللحوم المعبأة ومصنع الجلود باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه، موجهًا الدعوة للقطاع الخاص للشراكة في استصلاح وزراعة مساحات جديدة من الأراضي التابعة للشركة.

من جانبه، أعرب المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب العقارية عن سعادته بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في مشروع تطوير كورنيش المقطم، "هذه النقطة المضيئة في قلب مصر التي تُمثل عبقرية المكان ، وهذا الموقع الجغرافي الساحر؛ الذي يقع في وسط مدينة القاهرة ، و يطل على قلعة صلاح الدين الأيوبي ؛ و المتحف القومي للحضارات ونهر النيل والأهرامات ".

قال "خضر" إن "المشروع يجري تنفيذه من خلال شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، و هو ما يأتي استكمالاً لاستراتيجية الشركة في تبادل و توطين المعرفة على مستويات عالية مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية التي بكل تأكيد تمثل قيمة مضافة للمشروع ، وتتويجًا لهذه التعاقدات فإننا نعلن اليوم التعاقد مع واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم وهو مكتب " فوستر + بارتنرز" الذي قام بتخطيط أشهر مدن ومباني حول العالم".

وتابع: "نتوجه بعظيم الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لمنطقة المقطم، و ما تحقق من طفرة في الطرق و المحاور الإضافية، وهو ما يؤكد إصرار القيادة السياسية على بناء جمهورية جديدة قائمة بثبات و رسوخ على بناء الانسان المصري؛ باعتباره كنز هذا الوطن.. فمصر القوية الحديثة هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم ، و تُناسب تطلعاتهم" .

أما المهندس محمد عبد المقصود الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، قال إن المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتي في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

أوضح أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.

أضاف "عبد المقصود" أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.