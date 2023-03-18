شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن الدفع بـ61 سيارة نظافة جديدة بالمناطق الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عن دعم منظومة النظافة في عدد من القطاعات الحيوية بـ61 سيارة نظافة جديدة، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلنت المحافظة دعم وتجديد معدات النظافة التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حيث تنظم يوم غد الأحد اصطفاف لعدد 61 سيارة نظافة جديدة بحدائق الأهرام لتجهيزها والدفع بها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق المحافظة؛ لتحسين جودة البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن المحافظة كانت قد دعمت منظومة النظافة العام الماضي بـ45 مليون جنيه، لتلبية احتياجاتها من المعدات ورفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجدداً، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة.