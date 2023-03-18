شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: سنمضى قدما نحو المزيد من العمل والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: ستاد القاهرة الدولى يحتضن المبادرات الوطنية الضخمة.. الرئيس السيسى مجددا العهد مع الشعب: سنمضى قدما نحو المزيد من العمل والبناء.. مباحثات مصرية - تركية تؤكد: تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كامل.. «شكرى»: نتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق بين البلدين.

- السيسى: سنحتفى بالكثير مما تم تحقيقه وبما سيتم إنجازه لنثبت للعالم.. مرات ومرات قدراتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل.. تشخيص الرئيس للأزمة العالمية ودعوته للتحالف الوطنى لتكثيف جهوده خلال عام 2023 ساهما فى رفع الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا قبيل شهر رمضان

- دليلك الصحى فى شهر رمضان المبارك.. التغذية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.. «الصحة» توضح طرق تناول أدوية منع وتأخير الحمل للسيدات.. تؤكد: بخاخات الربو لا تفطر فى رمضان.. وخدمة البث المباشر اليومى للإجابة على أسئلة الصائمي

- انتهاء عدد كبير من مشروعات.. حياة كريمة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاءات بالمدارس بنسبة 100..%محطات الصرف الصحى والمجمعات الزراعية والخدمية جاهزة للافتتاح



