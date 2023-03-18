شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "البيطريين": شراء سندات بـ15 مليون جنيه بعائد 11.5% لزيادة عائد الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، الميزانية العمومية للنقابة العامة عن الأعوام 2018- 2019- 2020، حيث بلغت قيمة الاصول عام 2018 بلغت 12.93 مليون جنيه بزيادة عن عام 2017 بلغت 3.89 مليون جنيه، وبلغت عام 2019 مبلغ 50.649مليون جنيه بزيادة قدرها 37.71 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاستثمارات المالية بلغت عام 2018 مبلغ 57.484 مليون جنيه بزيادة قدرها 140.64 الف جنيه، و عام 2019 مبلغ 13.471 مليون جنيه بانخفاض قدره 44.013 مليون جنيه ويرجع ذلك لانتهاء مدة الودائع ببنك اتنمية الصناعية وبنك البركة، وبلغت عام 2020 مبلغ 33.468 مليون جنيه بزيادة قدرها 19.997 مليون جنيه.

وأضاف الجمهورى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية،: بلغت مستحقات الاتحات والنقابات الفرعية عام 2018 مبلغ 31.865 مليون جنيه بزيادة قدرها 19.458 مليون جنيه عن عام 2017, ويرجع ذلك لزيادة الاشتراكات طبقاً لقرار الجمعية العمومية للاتحاد اعتباراً من 1/ 1/ 2017، بالإضافة إلى قيام الاتحاد بمنح سلفة بمبلغ 15مليون جنيه، وبلغت عام 2019 مبلغ 36.337 مليون جنيه جنيه تمثل الزيادة حصة الاتحاد فى الاشتراكات، كما بلغت عام 2020 مبلغ 40.560 مليون جنيه والزيادة تمثل حصة الاتحاد من الاشتراكات.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عام 2018 بلغت 29.275مليون جنيه بزيادة 13.705مليون جنيه عن عام 2017 ويرجع السبب فى ذلك لزيادة التبرعات بالحصول على 9.9 مليون جنيه من الاتحاد نسبة النقابة عن الفترة من 10/2016 حتى 12/2018وزيادة عائد الاستثمار بمبلغ 1.501 مليون جنيه وزيادة الاشتراكات بمبلغ 1.715مليون جنيه وزيادة الايرادات الاخرى بقيمة 786.50الف جنيه عن عام 2017، وبلغت عام 2019 مبلغ 23.350 مليون جنيه بالنقص قدره 5.925 مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض التبرعات بقيمة 5.060مليون جنيه وانخفاض عائد الاستثمار بقيمة 1.564مليون جنيه، فيما وبلغت عام 2020 مبلغ 19.015 مليون جنيه بانخفاض قدره 4.334مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض عائد الاستثمار بقيمة 3.025 مليون جنيه تاثرا بانخفاض المبلغ المستثمر وكذلك انخفاض معدل الفائدة .

أما المصروفات،: فقد بلغت عام 2019 مبلغ 20.304 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.110 مليون جنيه ويرجع ذلك الى زيادة الدعم المقدم للنقابات الفرعية بمبلع 2.1 مليون جنيه واثبات تشطيب مقر الازبكية 2.1 مليون جنيه وزيادة الاعانات والمساهمات بحوالى 600 الف جنيه ودعم صندوق التكافل 316 الف جنيه المساهمة فى الاحتفالات 313 الف جنيه والزيادة السنوية للمرتبات والمنح، وبلغت عام 2020 مبلغ 17.758 مليون جنيه وذلك بانخفاض قدره 2.546مليون جنيه وذلك لانخفاض مصروفات النشاط والمصروفات العمومية والادارية.

وتابع: وبذلك نستنتج الأداء المالي للنقابة خلال الفترة من عام 2020 حتى 2018:- زيادة الإيرادات عن المصروفات وتحقيق فائض بلغ 15.392 مليون جنيه عام 2018 وانخفاض العائد عام 2019 ومواصلة الانخفاض عام 2020 ويرجع ذلك لانخفاض المبلغ المستثمر من عام لاخر وكذلك انخفاض معدل الفائدة وقد تم استرداد قيمة ارض اكتوبر وشراء سندات بمبلغ 15 مليون جنيه بعائد 11.5 % وذلك لزيادة عائد الاستثمار ، انخفاض قيمة التبرعات الواردة للنقابة وجارى العمل على زيادتها فى المرحلة القادمة.