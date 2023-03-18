شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تفقد مكاتب العمل ومواقع الإنتاج بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، جولة ميدانية لمكتب عمل سفاجا، الموجود بالقرب من مدينة الغردقة، وكذلك مكتب عمل القصير، لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التى تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت السياحية والشركات على أرض الواقع، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة التأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع السرعة في الإنجاز وفقاً للمنظومات الإلكترونية التى تقوم الوزارة بتفعيلها في المديريات بالمحافظات، في ظل التحول الرقمى للدولة المصرية .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره للوزارة، أنه أطمأن خلال الجولة علي الخدمات التى يقدمها المكتبين، ومعرفة ما يواجه العاملين بهما من مشكلات أثناء تأدية أعمالهم، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وقطاع الاعمال العام وسبل حلها ، كما قام بعمل زيارة ميدانية لفندقين سياحيين، التقى خلالهما مع مديري الموارد البشرية بالمنشأت ، واطلع على كشوف المرتبات والعلاوات وذلك للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تابع احوال العمالة به وأماكن الاقامة مشيداً بنظام العمل ، ورافقه خلال الزيارة اشرف عبد الحميد مدير مكتب العمل .

وفى نفس السياق استعرض مدير المديرية احكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وان القانون الخاص بهذه الفئة نصت المادة 22 منه بعدم إستثناء اي منشأه اي كان نوعها او تابعيتها من تطبيق أحكامه ، مؤكداً إلى ان المديرية ستستكمل الزيارات الى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين لدمجهم في المجتمع.