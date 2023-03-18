شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة الأطباء البيطريين: التجهيز لاعتماد المركز العلمى دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه خلال الفترة من يونيو 2022 حتى مارس 2023، تم قيد عدد 2430 طبيبا بيطريا بالنقابة العامة، و607 طبيب بسجلات الأخصائيين، وتسجيل 99 عضو بسجل غير المشتغلين، مشيرا إلى تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل الجهد على الأطباء فى طلب الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى زيادة طرق السداد الإلكترونى عن طريق فورى والأهلى ممكن ومصارى.

وأوضح سيف، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية المنعقدة الآن،: أنه حتى بداية مارس 2023، بلغت عدد الحالات المستفادة من خدمات لجنة العلاج هو 689 بإجمالى مبالغ مليون و411 ألفا و256 جنيها، وعدد الحالات المستفادة من اتحاد المهن الطبية 3 آلاف و969 طلبا، بإجمالى مبالغ 7 ملايين و738 ألفا و664 جنيها، لافتا إلى تفعيل الحساب البنكى رقم 10075755 للمساهمة من الأعضاء والشركات فى المنح العلاجية للحالات المرضية، مضيفا: كما استفاد 433 طبيبا بإجمالى مبالغ 333 ألفا و500 جنيه من منح الرعاية الاجتماعية واستفاد عدد 696 طبيب بإجمالى 696 جنيها من منح الولادة، بالإضافة إلى صرف 120 ألف جنيه لعدد 120 طبيبا بيطريا كمنح لحالات الوفاة.

وفى المركز العلمى، تم تنظيم عدد 35 دورة تدريبية بمشاركة 1146 طبيبا بيطريا، كما تم الإشتراك سنوي بخدمة zoom لزيادة الاستفادة العملية التدريبية، كما تم اجتياز وتجديد شهادة تطبيق مواصفات الجودة ايزو 9001 داخل النقابة العامة وأقسامها الداخلية والخارجية وجاري حالياً التجهيز في اعتماد المركز العلمي كمركز تدريب معتمد دولياً وفقاً للمواصفة 21001 الخاصة بالتدريب وذلك لخدمة الأطباء داخلياً وخارجياً و الاستعداد للمتغيرات التي يتطلبها ترخيص مزاولة المهنة مستقبلا بوزارة الصحة عقب إنشاء المجلس الصحي .

وتابع: تم صرف منح مستحقة من صندوق التكافل لعدد 296 طبيبا بيطريا، وأصبح هناك فائض بالميزانية وتوقف تأخر صرف الاستحقاقات وكذلك تم زيادة الموارد الخاصة بالصندوق وزيادة عوائد الإستثمار الخاص بالودائع، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من الأرشفة الإلكترونية لكامل ملفات الأطباء بإجمالي 81500 ملف، وتم أرشفة ملفات الأخصائيين بإجمالي 11500 ملف، وأرشفة العيادات البيطرية بإجمالي 5500 ملف، وفيما يتعلق بالنقابات الفرعية: فقد تم تقديم دعم مالي للأنشطة المختلفة بقيمة إجمالية " مليون وأربعة وثمانون ألف جنيه ومائة وواحد جنيه.

وأشار إلى أن النقابة سعت لتوفير فرص عمل للأعضاء، حيث تم الاتفاق مع وزارة الصحة ( قطاع الطب الوقائي ) لضم الأطباء البيطريين ضمن منظومة مكافحة العدوي وإتاحة الدورات التدريبية والتسجيل ضمن دبلومة مكافحة العدوي التي تعلن عنها الوزارة بشكل دورى، بالإضافة إلى الاتفاق مع غرفة المنشآت السياحية على الاتفاق مع المطاعم والمنشآت السياحية التابعة لها على وجود أطباء بيطريين بها لتطبيق نظم سلامة الغذاء ، مشيرا إلى أنه تم إصدار عدد 1045 ترخيص للأطباء البيطريين لمزاولة مهنة التحاليل الطبية بمعدل مرة ونصف عن إجمالي أخر سنتين ( 710 تراخيص من سبتمبر2020 حتي يونيو 2022 ).

وأشار إلى أنه تم تسجيل عدد 557 منشأة بيطرية بسجلات النقابة العامة منها 137 خلال شهري ينايروفبراير 2023 وبذلك اجمالي المنشأت المسجلة بالنقابة وصل الي 9850 منشأة، مضيفا: وفى الإشراف البيطرى على المزارع تم استلام عدد 7500 عقد من النقابات الفرعية وتم بيع عدد 5929 عقدا.

كما استعرض عدة ملفات، من بينها:

- الشئون القانونية :- تقوم إدارة الشئون القانونية بمتابعة عدد 175 قضية ما بين محاكم القضاء الإداريومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا .

- نادي الأطباء البيطريين ببورسعيد :- تم سداد قيمة المقايسات العمومية للمرافق ( مياه وصرف ) .

- اللجنة التشريعية :- تم تسليم مشروع قانون مزاولة الطب البيطري لوزير الصحة و الذي أحاله الي المستشارالقانوني للوزارة للمراجعة .

- تعديل اللائحة المالية والإدارية للنقابة الصادرة عام 2013 والمقترح تعديلها علي حضراتكم ضمن بنود جدول الأعمال.

- الاستثمار للأصول المتداولة :- تم شراء سندات و أذون خزانة بقيمة 15,567 مليون جنيه عام 2022 بعائد%12.5 كما تم شراء سندات بقيمة 30 مليون جنيه عام 2023 بعائد 17.25٪ .

- استعادة أكثر من 9 مليون جنية جزء من مستحقات للنقابة العامة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية كان الرد سابقاً أنها ليست من حق النقابة وجارى استعادة مبالغ أخرى مستقبلا.

- البدء في سداد المديونيات المتراكمة على النقابة لصالح الاتحاد منذ 2014 كامل الاشتراكات المحصلة خلال مدة المجلس الحالي .

وأوضح أن الخطة المستقبلية للنقابة تعمل على استكمال العمل نحو تعديل بعض التشريعات المهنة (قانون مزاولة المهنة وقانون المسئولية الطبية )، وإقرار تعديلات قانون الزراعة الخاص بالطب البيطرى بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية و وزارة الزراعة، واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها (نادي بورسعيد ، الغرف الفندقية بالمقطم لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ، تأثيث وحدات مارينا وضمها ضمن الوحدات المصيفية للجمعية العمومية )، فضلا عن الإنتهاء من تحويل كارنية النقابة لكارت مالي (ميزة )، والسعى الجاد لاستكمال مابدأته النقابة بشأن سد العجز الوظيفى بالوحدات والمديريات وكذلك سلامة الغذاء، وتحويل المركز العلمي إلى مركز تدريب معتمد دولياً وفقاً للمواصفة أيزو 21001.