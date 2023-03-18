شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يلتقى نظيرته القطرية لتبادل الخبرات فى مبادرات إدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة، وذلك على هامش افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 19 مارس الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في التغطية الصحية الشاملة والمبادرات الصحية، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين تبادلا الخبرات في مجال التطبيب «عن بعد» Telemedicine وأحدث الطرق المستخدمة في هذا الإطار، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأمراض الأكثر انتشاراmost prevalent وفي مجال الرعاية الأساسية الأولية والطب الوقائي والترصد الوبائي والرعاية العلاجية، علاوة على استعراض التجارب الناجحة للبلدين في إدارة الأزمات والتهديات الصحية والجوائح.

وقال إن الوزيرين تبادلا خبرات الدولتين في مجال ميكنة وdigitaliztion للخدمات الصحية تبادل الخبرات، وكذلك التجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وتابع «عبدالغفار» أن الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، استعرضت التجارب القطرية الناجحة في إدارة المستشفيات والمنشآت، المتمثلة في «مؤسسة حمد الطبية» التي تدير 12 مستشفى، بينهم تسعة مستشفيات تخصصية، وثلاثة مستشفيات عامة، إلى جانب إدارتها لخدمات الإسعاف، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، ومرافق الرعاية المطولة.