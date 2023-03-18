شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لوقف استكمال التأمين الصحى بسبب مخصصات مالية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء، بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بسبب نقص المخصصات المالية، إذ تواصل المركز مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم نفي تلك الأنباء.



خليك واعى

أكدت الهيئتان، أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وشددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019، وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.