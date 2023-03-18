شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 4 مراحل بمحطة مياه جزيرة الدهب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن اتباع طرق التشغيل والصيانة القياسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأشار بدوي، إلى أن مراحل" التشيكي، الياباني، الفرنساوي، التوسعات" بمحطة مياه جزيرة الدهب، شهدت التفتيش على أقسام: الصيانة والتشغيل ومراقبة جودة مياه الشرب والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى اجتياز مراحل المحطة على الاختبارات اللازمة للحصول على إعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن محطات مياه جزيرة الدهب، تعمل بطاقة تصميمية 725 ألف م3/ يوم، وتخدم ما يقرب من 2.5مليون نسمة من سكان مناطق" المنيب، ساقية مكي، العمرانية، الهرم، فيصل، جزء من مدينة الجيزة".

يُذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لديها 16 محطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها سبع محطات مياه، وسبعة روافع وشبكات صرف صحي، ومحطتي معالجة صرف صحي.