هطول أمطار غزيرة على البحيرة ووقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة، وخاصة المناطق الساحلية، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى وقف حركة الصيد والملاحة نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة إلا أنه لم يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتادة.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الدفع بأكثر من 1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين.

مشيرة إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقى كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وكذلك استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.