شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تشارك دولا فى تنظيم فعالية حول حقوق اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم بعثة مصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية برئاسة السفير إيهاب جمال الدين، وبالمشاركة مع بعثات كل من بنجلاديش وكولومبيا والفلبين ونيجيريا، فعالية حول حقوق اللاجئين يوم الثلاثاء المقبل، على هامش أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تتناول الفعالية كل ما يتعلق بحقوق اللاجئين في العالم، وكذلك أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإظهار الاستعداد الصادق للوفاء بالتزاماتهم الدولية والحفاظ على موقف إيجابي.

وستؤكد الفعالية على أهمية أن تكون المساواة والإنصاف في حماية اللاجئين أمرا حتميا وأيضا عدم المساومة على الامتثال للالتزامات الأولية التي يفرضها القانون الدولي وضرورة أن يحسن المجتمع الدولي وبشكل جماعي استجابته لأزمات اللاجئين المختلفة.

كما تهدف الفعالية إلى إظهار التطورات الرئيسية في حقوق الإنسان للاجئين على مدار العقود الماضية مع النظر إلى المستقبل للتوصية بما يجب القيام به والحصول على رؤى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

الفعالية تشارك فيها كل من جيليان تريجز الأمين العام المساعد ومساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين للحماية، وبيجى هكس مدير قسم الإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية حقوق الإنسان، والبروفيسور فنسنت شيتيل من معهد جنيف للدراسات العليا، وهنا هولوى من المجلس الدانماركي للاجئين.