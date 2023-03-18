شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: الإعداد لفتح منفذ دائم للسلع المدعمة من الحكومة للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، جهود النقابة فى عدة ملفات خلال الفترة الماضية، حيث أرسل النقابى عدة خطابات لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإقرار قانون الكادر والتعيينات والأطباء والصناديق الخاصة، وتم عقد اجتماعات مع عددا من المسؤولين، ومحافظين ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الإعلان عن التعيينات، مشيرا إلى أنه جارى تجميع 60 توقيع من أعضاء بمجلس النواب لتقديم تعديل قانون الكادر للأعضاء العاملين بالقطاع الحكومى فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحافظات، لافتا إلى أنه تم الحصول على 40 توقيع وجارى استكمال العدد المطلوب، بالتنسيق مع لجنة الزراعة ورئيسها اللواء هشام الحصرى.

وأضاف سليم، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، المنعقدة الآن،: تم عقد لقاء مع الدكتور طارق الخولى رئيس اللجنة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة ملف التعيينات لوجود عجز صارخ، وعدم وجود عدد كافى من الأطباء البيطريين بالهيئة منذ انشائها، مضيفا: وتفهم رئيس الهيئة الأمر ووعد بوجود "نصيب الأسد" فى التعيينات خلال الفترة المقبلة، كما طالبت بمد سن التقدم لوظائف الهيئة حتى سن 40 عام لمنح فرصة أكبر للأطباء للتعيين بالحكومة، أما فيما يتعلق بقانون المجلس الصحى المصرى الذى أعد فى 2018، والذى سيكون مسئول عن امتحانات تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات تماشيا مع النظم الدولية، القانون كان منتهى من إعداد مسودته فى 2019، ونظرا لعدم إدراج الأطباء البيطريين به، تم مخاطبة كل من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، وزير العدل، وبناءا عليه شاركنا فى اجتماعات مجلس النواب حتى تم إدراجنا به كأعضاء أساسيين.

وتابع: أطلقت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة سيارات متنقلة تحت عنوان "خير مزارعنا لأهالينا، وقد تقدمت بطلب لوزير الزراعة بتوفير تلك السيارات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية بالمحافظات وتمت الموافقة، لكن لعدم وجود سيارات طالبوا الحصول على الكميات التى ترغب النقابة فيها لتوفيرها للأعضاء على مستوى الجمهورية، كما أرسلنا لوزير التموين للدخول فى مبادرة وزارة التموين وأكدوا عدم وجود مانع، وجارى حاليا إعداد منفذ دائم داخل مقر اتحاد المهن الطبية ليكون متاحا لكل الأعضاء.

وأكد أن النقابة قد تواصلت مع كافة الجهات المعنية الأحزاب وأرسلت مذكرات لهم بشأن حجم العجز فى أعداد الأطباء البيطريين، والأعداد المطلوب تعيينها، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الإعلان عن وظائف، مشيرا إلى أن النقابة نجحت مع وزارة الصحة بضم الأطباء البيطريين لمنظومة مكافحة العدوى.