شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان: انتهينا من 80% من قانون المسئولية الطبية وإقراره قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من 80% من قانون المسؤولية الطبية، وكما وعدنا نقابة الأطباء سننتهى منه خلال أقرب فرصة، مشيرا إلى أنه لأول مرة القانون يغلظ عقوبة الإعتداء على الفريق الطبي، والمنشآت الطبية، مضيفا: عقدنا اجتماعات عديدة لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، من بينهم اجتماع تم عقده بنقابة الأطباء مع أعضاء لجنة الصحة، ووزارة العدل والحكومة فى لجان مصغرة، للوصول إلى صيغة متفق عليها، لتحسين بيئة العمل للأطباء.

وأوضح الدكتور الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ45، المنعقدة الآن،: أن هناك إرادة سياسية ودفع حقيقى لتحسين منظومة الصحة، ومن بينها تحسين الوضع العام للأطباء والفريق الصحى، ما نحن فيه الآن من وضع تعليمى أو وضع عام يحتاج للكثير من التطوير، والوضع المادى العام يحتاج لزيادة بشكل عام، وجميعنا يدرك أن دخل الأطباء والفريق الصحى يحتاج تحسين، وهناك تحرك جادى لتحقيق ذلك.

وأضاف: كما أن قانون المسؤولية الطبية على رأس الأولويات، كما أن دراسة الأثر البيئى تم عقد اجتماع مع وزيرة البيئة لدراسة إعفاء العيادات من ذلك الشرط للحصول على تراخيص فتح العيادات، لأنه أمر غير منطقى، مؤكدا أن هناك العديد من التحركات لصالح الأطباء.