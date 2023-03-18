شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام، بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين المنعقدة بالقاعة الكبرى التابعة للنقابة بالأزبكية، حيث شهدت الجمعية إقبالا كبيرا واكتمال النصاب القانونى للجمعية.

صرح الدكتور خالد سليم - النقيب العام للأطباء البيطريين، بأن الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، تستعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق عن إعتماد ميزانيات أعوام 2018 ، 2019 ، 2020 - وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة، عرض ميزانيات النقابة العامة لعامي 2021م ، 2022م ، اختيار مراقب الحسابات وإعتماد مكافأته، إعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها، عرض ما تم بشأن الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى.