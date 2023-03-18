شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 15 عقدا موثقا لمصانع شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 15 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتسليم 37 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 .

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد حاليًا تطويرًا كبيرًا خاصة فى رفع كفاءة المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء .

وأشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب تطوير صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى .

شهد الحفل اللواء حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة ، والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية المستثمرين بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة .