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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 15 عقدا موثقا لمصانع شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.
كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتسليم 37 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 .
وأشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.
وأكد محافظ القاهرة أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب تطوير صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى .
شهد الحفل اللواء حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة ، والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية المستثمرين بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة .