شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: نربط كافة الموانئ والمناطق اللوجيستية بشبكات نقل متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن كل المناطق اللوجيستية نربط بينها وبين الموانئ الآن بوسائل مستدامة متنوعة بشبكة القطار السريع والطرق والسكة الحديد، وهو ما يدعم الاقتصاد وربط مناطق الإنتاج والتصدير، وضمن خطة مصر لجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تتعاون مع عدة دول ومن بينها موانئ أبو ظبى، واليوم هو بداية تعاقداتنا مع دولة الإمارات الشقيقة، فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات، وسنوقع اليوم على أول عقد داخل حزمة كبيرة من التعاقدات، وسنوقع على العقد النهائى بصفة مبدأية لاستكمال اجراءات التوقيع النهائى بعد الموافقات، وذلك في مجال النقل البحرى والموانىء البحرية (سفاجا -شرم الشيخ/الغردقة ) بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي.

واوضح وزير النقل خلال توقيع عدد من العقود الهامة في مجال النقل البحرى والموانىء البحرية (سفاجا -شرم الشيخ/الغردقة ) بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما تم تنفيذة من محطات جديدة بميناء السخنة.

واشار الى ان هناك محطة ركاب على اعلى مستوى بمناء الغردقة وميناء ركاب اخر فى شرم الشيخ، واستوحيته من ميناء زايد خلال زيارته، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوصه، وسنوقع مذكرة تفاهم بخصوص ميناء بورسعيد بخصوص محطة حبوب وستعمل قريبا.

ويحضر التوقيع كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفيرة مي الكعبي سفيرة دولة الامارات بالقاهرة، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى وعدد من قيادات مجموعة موانئ أبو ظبى، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورؤساء الموانىء البحرية.

ويعقب توقيع العقود مؤتمر صحفي لوزير النقل والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى، لتوضيح اهداف التعاون العائد الاقتصادى وحركة التداول فى الموانئ المصرية.