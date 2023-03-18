شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم مسابقة "أوليمبياد مدارس مصر" غدا فى محافظة السويس بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الأحد فعاليات نهائي مسابقة "أوليمبياد مدارس مصر" بمحافظة السويس بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

وشدد الوزير على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب؛ لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الوزير بالاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

كما أشار الوزير إلى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، موجهًا بأن يكون لكل إدارة فريق للمسرح المدرسى وإعداد عمل مسرحى لكل إدارة للمشاركة في عقد تصفيات على مستوى الجمهورية.