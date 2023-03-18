شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين.. اعرف الشروط والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر
- حاصل على مؤهل عال على رأس العمل بالتعليم الصناعى.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
- يتم التقديم حتى 28 مارس الحالى إلكترونيا.
- تقوم المديرية بإرسال صحيفة الأحوال الخاصة بالمتقدمين والسيرة الذاتية وترسل البيانات حتى 4 أبريل المقبل.
وتساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.
وأوضحت الوزارة أن بدأت الدراسة في مدارس STEM عام 2011 في مدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة ويبلغ عدد المدارس 19 مدرسة موزعة في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية،وقنا، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، و المنيا، والفيوم.
وتم الانتهاء خلال هذا العام الدراسي 2022 / 2023 من استلام مدرستي التجمع والشيخ زايد على أن تبدأ الدراسة بهما بداية من العام الدراسي الجديد وبذلك يصبح عدد المدارس 21 مدرسة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach ، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge ، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات.