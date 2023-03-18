شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر صورا حديثة لمسجد عمرو بن العاص قبل افتتاحه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عددا من الصور لمسجد عمرو بن العاص، بعد أعمال الترميم والتطوير، حيث سيتم افتتاحه استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أعمال تنفيذ مشروع تطوير حدائق الفسطاط، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واستشاريو المشروع.

وزار رئيس الوزراء ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتعرف على أعمال التطوير التي تتم به وتشمل الساحة وملحقاتها، بما في ذلك مدخل الساحة من ناحية المسجد، والبوابات، والمُسطحات الخضراء، والنافورة الرئيسية، والسُلم الرئيسي، وسوق الفسطاط، وأحواض الزراعة، والنخيل، والتراسات، والنصب التذكاري.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن الأعمال المتبقية في ساحة جامع عمرو بن العاص تشمل استكمال مجموعات النخيل التي يتم زراعتها، ووحدات الإضاءة وأنظمة الصوت في الساحة الخارجية للمسجد، موضحًا أن التطوير يشمل منطقة الأسواق، وهي إحدى المناطق والمعالم الرئيسية، ويعدُ المدخل الخاص بها من ساحة جامع عمرو بن العاص، والهدف منها هو إحياء فكرة الأسواق الحرفية، التي كانت موجودة في منطقة الفسطاط قديما، مثل سوق الزجاج، والفخار، والجلود، وغيرها من الحرف التقليدية التي كانت تميز القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط.