شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف منظومة التأمين الصحى بسبب المخصصات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى وقف استكمال مراحل منظومة التأمين الصحى بسبب المخصصات المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، حيث تواصل المركز مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وشددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019، وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

قررت الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتينن بمناسبة رمضان

انطلقت في القاهرة، منذ قليل، جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة الوزير سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

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انطلاق جلسة المباحثات بين وزيرى خارجية مصر وتركيا.. صوروزير الإسكان: منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 6 ملايين و367 ألف و376 مواطنا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها في 29 يناير الماضي وحتى 15 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء. تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحكام الرقابة على الأسواق، وافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة، التي تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة. أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة أو الرياح المثيرة للأتربة أو سقوط أمطار على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. طوارئ بغرف عمليات المرور لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس على الطرق تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا طفيفا وتدريجيا على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة 67 مليون جنيه لتطوير وتحسين الخدمة التموينية المقدمة للمواطن