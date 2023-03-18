شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التركى لـ"الخليج 365": نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ردًا على سؤال ”الخليج 365”، حول تطور العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الماضية، وسرعة تنفيذ هذا التطوير، إنه تطرق مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى سبل تعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، و المجالات الأكثر تطورا بين البلدين لاستثمار المساعي المشتركة.

وأضاف: "بحثًنا معا تنمية قطاع الطاقة وتقوية التجارة، ونسعى لفتح المسارات والمباحثات الدبلوماسية كما كانت من قبل، وتشاورنا في عدة قضايا مشتركة تخص المنطقة".

وتابع وزير الخارجية التركي: "عاشت البلدان فترة من البرود في العلاقات، ولذلك نحن هنا لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعية وتقويتها بداية من السياسة إلى قطاع التعليم، ونسعى لدفع الإجراءات لهذا المسار".

واستطرد: "أهم ما في الموضوع أن يكون لدينا إرادة وعزيمة لتطوير العلاقات، وسيكون هناك لقاءات مشتركة بين البلدين، وأنا سعيد لما صرح به وزير الخارجية المصري حول العلاقات الثنائية".