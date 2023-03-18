شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يوقع عقودا مهمة فى مجال النقل البحرى مع موانئ أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوقع المهندس كامل الوزير، وزير النقل اليوم، عددا من العقود المهمة في مجال النقل البحرى والموانئ البحرية (سفاجا -شرم الشيخ/الغردقة) بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر التوقيع كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفيرة مي الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى، وعدد من قيادات مجموعة موانئ أبو ظبى، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورؤساء الموانىء البحرية.

ويعقب توقيع العقود مؤتمر صحفي لوزير النقل، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى، لتوضيح أهداف التعاون والعائد الاقتصادى وحركة التداول فى الموانئ المصرية.