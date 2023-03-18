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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى بداية شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمات جديدة وإمتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها فقد تقرر ابتدأً من يوم الخميس الموافق 23/3/2023 تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق . 

 

واعتباراً من يوم الجمعة 24/3/2023 إمتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق .

 

واعتباراً من يوم السبت 25/3/2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الإسكندرية / القاهرة) قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق. 

 

وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان / القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.

 

كما تقرر اعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 وقوف قطار 912 مكيف (الإسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط. 

 

وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط .

 

كما تقررالغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) بمحطة كفر الدوار. 

 

ويترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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