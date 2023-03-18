شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتينن بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.