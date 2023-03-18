شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة المباحثات بين وزيرى خارجية مصر وتركيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في القاهرة، منذ قليل، جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة الوزير سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



اجتماع الخارجية

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كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر اليوم السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.