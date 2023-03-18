شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره التركى فى مقر الوزارة ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، إلى قصر التحرير وسط العاصمة لإجراء مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية سامح شكري تتطرق لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره التركي في مقر الوزارة، ومن المقرر أن يعقدان الوزيران جلسة مباحثات موسعة على أن يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر اليوم السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى السفير أبو زيد، أمس الجمعة، قبيل زيارة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا إلى القاهرة يوم السبت.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى سوف يستقبل نظيره التركى فى لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.