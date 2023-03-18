شكرا لقرائتكم خبر عن "مينفعش السحور من غير الفول".. تعرف على 9 فوائد لتناوله فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد طبق الفول أحد أهم الأطباق التى يعتمد عليها المصريون فى وجبة السحور طوال شهر رمضان الكريم، ولقرب حلوله وبدء الاستعداد له، قال الدكتورة سالى فؤاد طبيبة بيطرية، أن الفول له العديد من الفوائد، هى:

1- يحتوى على كميات من الحديد والفسفور والبروتين التى يحتاجهها الجسم .

2- يعطي الكثير من الطاقة خلال الصيام لأنه غني بالسعرات الحرارية .

3- يحافظ على مستوى السكر فى الدم و يقضي على الامساك عن طريق قشور الفول .

4- الفول يعتبر وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وايضا الزيت والخبز.

5- الفول المدمس يعتبر مطهر للمعدة والأمعاء .

6- مفيد جدا للقلب والأوعية الدموية، حيث أنه يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم .

7- يساعد الفول على عدم وصول المواد الضارة للمخ والتي تؤثر على إفراز مادة السيراتونين التى تسبب السعادة .

8- يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عظام قوية .

9- يقاوم السرطان الذى يصيب الفم وذلك لاحتوائه على مواد كيمائية تساعد فى ذلك .