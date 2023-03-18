شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت من سكان الجيزة.. اعرف أماكن معارض ومنافذ السلع المخفضة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن أن منافذ السلع الثابتة والمتنقلة ومعارض "أهلا رمضان" مستمرة فى طرح احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أنه تمت إقامة أكثر من 900 منفذ ثابت ومتنقل لتغطية كافة قطاعات المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من خلال مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ ومعارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم؛ لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع ومتابعة مدى مطابقة المنتجات المعروضة للاستخدام الآدمى، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

- معرض "أهلا رمضان" فى أرض المطاحن بشارع الملك فيصل

- معرض "أهلا رمضان" فى شارع المدرسة بالمنيب

- معرض "أهلا رمضان" في شارع بورسعيد بالبدرشين

- معرض "أهلا رمضان" في شارع شكري القواتلي بالعياط

- معرض "أهلا رمضان" بطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر.

- معرض "أهلا رمضان" في شارع المطار بإمبابة حي شمال الجيزة

- معرض "أهلا رمضان" في شارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق

- منفذ ثابت بشارع البوهى نهاية شارع الوحدة بحي شمال

- منفذ ثابت بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي بحي شمال

- منفذ ثابت بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى بحى شمال

4 منافذ ثابتة أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحى القديم في الوراق

- مجمع استهلاكي بـ6 شارع محجوب ثابت في حى العجوزة

- جمع استهلاكي بـ16 شارع الفالوجا في العجوزة

- مجمع استهلاكي خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع البطل أحمد عبد العزيز في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع الحوفى بمدينة الأوقاف في العجوزة

- مجمع استهلاكي بـ29 شارع جامعة الدول العربية في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع الكوثر في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع أحمد عرابي في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع الحجاز في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع الرشيد في العجوزة

- مجمع استهلاكي بشارع المشروع بميت عقبة في حي العجوزة

- منفذ بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر في حي الهرم

- منفذ بشارع الصفا والمروة أمام المدرسة في حي الهرم

- منفذ بشارع سليم بجوار الدائري في حي الهرم

- 12 منفذا متنقلا لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول في حي الهرم

- منفذ بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة في حى بولاق الدكرور

- منفذ بشارع المطبعة في حي بولاق الدكرور

3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا في مركز منشأة القناطر

- منفذ خلف الوحدة المحلية بمركز الواحات البحرية

- منفذ بميدان الرحمن بمركز الواحات البحرية

- منفذ بقرية القصر بميدان النادى بمركز الواحات البحرية

- منفذ للخضراوات والفاكهة بمدينة الباويطى بمركز الواحات البحرية

- منفذ للخضراوات والفاكهة بقرية منديشة بمركز الواحات البحرية

- منفذ بقرية الأخصاص في مركز الصف

- منفذان بأراض فضاء بطريق 21 في مركز الصف

- منفذ بقرية برطس في مركز أوسيم

- منفذ بجوار المدينة في مركز كرداسة

- 2 منفذ بقرية المنوات وبالمدينة بمركز أبو النمرس

- منفذ بجوار مسجد الشهداء في مدينة الحوامدية

- منفذ بقرية الكداية في مركز ومدينة أطفيح

- منفذ بقرية صول في مركز ومدينة أطفيح

- منفذ بقرية الكريمات في مركز ومدينة أطفيح

- منفذ بمدينة البدرشين

- منفذ بقرية البليدة في مركز العياط

- منفذ بقرية طهما في مركز العياط

- منفذ متنقل بشارع همفرس في بولاق الدكرور

- منفذ متنقل بـ 247 عمارة 6 أكتوبر

- منفذ متنقل بالحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- منفذ متنقل بالكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- منفذ متنقل بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- منفذ متنقل بشارع المحطة – العياط

- منفذ متنقل بشارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

- منفذ متنقل بمركز ومدينة البدرشين

- منفذ متنقل أمام المحكمة بمركز العياط

- منفذ متنقل أول شارع المنشية طوابق فيصل

- منفذ متنقل بشارع النصر في إمبابة

- منفذ متنقل بشارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- منفذ متنقل بكعابيش الطوابق فيصل

- منفذ متنقل بكوم بكار اخر فيصل – الهرم

- منفذ متنقل ببرطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

- منفذ متنقل بـ 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- منفذ متنقل بشارع المطار بشتيل الوراق

- منفذ متنقل أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

- منفذ متنقل بالشوبك الشرقي الصف

- منفذ متنقل بترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- منفذ متنقل بمدخل المستقبل أكتوبر

- منفذ متنقل بشارع أو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- منفذ متنقل بجزيرة محمد السوق الوراق

- منفذ متنقل بالوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منفذ متنقل بمنشية البكاري الهرم

- منفذ متنقل بالطالبية الهرم

- منفذ متنقل بزاوية أو سويلم العياط

- منفذ متنقل بسلم المطافي المنيب

- منفذ متنقل بفيصل بولاق الدكرور

- منفذ متنقل بمزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- منفذ متنقل بزاوية أبو سويلم العياط

- منفذ متنقل بـ 800 فدان 6 أكتوبر

عناوين سيارات اليوم الواحد:

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

- 3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب