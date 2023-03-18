شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم الطرق العامة والأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم الطرق العامة والأرصفة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم الطرق العامة والأرصفة.

وأيد 90% من القراء تغليظ عقوبة التعدى على حرم الطرق العامة والأرصفة، بينما عارض 10% من القراء تغليظ عقوبة التعدى على حرم الطرق العامة والأرصفة.