شكرا لقرائتكم خبر عن 11 استفادة للعمالة غير المنتظمة من التسجيل بالقوى العاملة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح الدولة اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة، لذا تعمل وزارة القوى العاملة على التوسع فى تسجيل تلك الفئة من العمالة لرعايتهم.

ويرصد الخليج 365 خلال التقرير التالى أوجه الاستفادة للعمالة غير المنتظمة من التسجيل بالوزارة منها:

1- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

2-حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه .

4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

9- منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.

10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

11- صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.