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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصلى التراويح جماعة فى البيت خلال شهر رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص المسلمون على إحياء سنة التراويح بشهر رمضان المبارك، ويرغب بعض المصلين أن يقيموا الجماعة في البيت، ويقدم ”الخليج 365” كيفية الصلاة جماعة فى المنزل وذلك على الترتيب التالى:
1- إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.
2- إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.
3- إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.
4- إذا كان للرجل ولد صلى الأبن الذكر على يمينه.
5- إذا كان للرجل أبناء من الذكور صلوا خلفه.
6- إذا صلى الأخ بإخوته الذكور كانوا خلفه.
7- إذا صلى الأخ بأخيه كان على يمينه.
8- إذا صلت النساء مع بعضهن كانت الأم وسط بناتها.
9- إذا كان الابن هو الإمام كان الصف الثانى للإخوة الذكوروالأخير للأم والبنات.