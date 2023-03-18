شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصلى التراويح جماعة فى البيت خلال شهر رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص المسلمون على إحياء سنة التراويح بشهر رمضان المبارك، ويرغب بعض المصلين أن يقيموا الجماعة في البيت، ويقدم ”الخليج 365” كيفية الصلاة جماعة فى المنزل وذلك على الترتيب التالى:

1- إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.

2- إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.

3- إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.

4- إذا كان للرجل ولد صلى الأبن الذكر على يمينه.

5- إذا كان للرجل أبناء من الذكور صلوا خلفه.

6- إذا صلى الأخ بإخوته الذكور كانوا خلفه.

7- إذا صلى الأخ بأخيه كان على يمينه.

8- إذا صلت النساء مع بعضهن كانت الأم وسط بناتها.

9- إذا كان الابن هو الإمام كان الصف الثانى للإخوة الذكوروالأخير للأم والبنات.