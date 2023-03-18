شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: سعر بيع الكيلو وات ساعة من الشمس والرياح بمصر الأقل عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سعر بيع الكيلو وات ساعة من الشمس والرياح فى مصر يعتبر الأقل فى العالم ومن أكثر الأسعار المحفزة للاستثمار فى هذا المجال على مستوى العالم.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إعلان الأسعار الخاصة بسعر الكيلو وات ساعة من الشمس والرياح والتى تعتبر الأقل بالعالم من أهم الإجراءات المحفزة للاستثمار في هذا المجال، موضحا أن سعر الكيلو وات ساعة من الشمس يبلغ 2.3 سنت دولار و 2.4 سنت دولار للرياح.

وتابع شاكر أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجرى حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

وأكد شاكر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.