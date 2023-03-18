شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يعين كمال الفقى وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد قرار بتعيين كمال الفقى وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين الذى تقدم باستقالته منذ ساعات.



وكان وزير الداخلية فى تونس توفيق شرف الدين، قد اعلن الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطنى، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

وتابع: "الأمانة ساقتنى لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتنى الآن أيضا لأخلع عن نفسى هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتنى".