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قيس سعيد يعين كمال الفقى وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد قرار بتعيين كمال الفقى وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين الذى تقدم باستقالته منذ ساعات.
 

وكان وزير الداخلية فى تونس توفيق شرف الدين، قد اعلن الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

 

وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطنى، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

 

وتابع: "الأمانة ساقتنى لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتنى الآن أيضا لأخلع عن نفسى هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتنى".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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