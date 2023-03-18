شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب الخامس والأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة أطباء مصر احتفالية بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعين، اليوم السبت، بدار الحكمة شارع قصر العينى.

أعلنت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن الاحتفال بيوم الطبيب الخامس والأربعين، سيتضمن تكريم الأطباء والطبيبات من خلال عدة محاور، منها: الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك سيتم تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين مازالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة وعددهم 122 طبيب وطبيبة.

وأكدت استمرار التقليد الذي استحدثته النقابة في احتفالية العام الماضي وهو تزكية و تشجيع التعاون و العمل التكاملي في المجال الطبى، وذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات، وأعلنت سلامة أنه سيتم تكريم ثلاثة فرق طبية هذا العام، وهم فريق زراعة الكبد بمعهد ناصر وفريق زراعة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي وفريق زراعة الرئة بمستشفى الدمرداش الجامعى.

يذكر أنه يحتفل بيوم الطبيب المصرى فى 18 مارس من كل عام و ذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر و الشرق الأوسط بأبى زعبل فى 18 مارس عام 1827.