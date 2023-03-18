شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 18/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22





الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:34

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:28 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:32

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:26

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:54 م

وقت صلاة العشاء 7:08 م.





مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:13