شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 18/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:22
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:32
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:26
وقت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:54 م
وقت صلاة العشاء 7:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:13