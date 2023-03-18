شكرا لقرائتكم خبر عن "سيارات اليوم الواحد" فى الجيزة تطرح اللحوم ومصنعاتها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، عن أن 28 منفذ متنقل تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد" على مستوى المحافظة تتيح السلع من اللحوم المجمدة ومصنعاتها والدواجن بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة عملت بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات على التوسع في المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة، لزيادة المعروضات أمام المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن المحافظة أقامت أكثر من 900 منفذ ثابت ومتنقل تغطي كافة قطاعات المحافظة وتستمر في توفير السلع بتخفيضات تصل لـ30% حتى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح المصدر أماكن تمركز "سيارات اليوم الواحد" في المحافظة، على النحو التالي:

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

-3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على إقامة 10 معارض كبرى لـ"أهلاً رمضان"، قد تم بالفعل افتتاح 6 معارض منها، ومن المقرر افتتاح 4 معارض أخرى خلال أيام بقطاعات أخرى، مؤكداً أنه يجرى معاينة عدد من المواقع لأراضى فضاء بنطاق الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ ومعارض للسلع عليها لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أن معارض "أهلا رمضان" التي تم افتتاحها في المحافظة، تقع بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل في حي الوراق.