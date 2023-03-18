شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر يذيع حضور الرئيس السيسي مباراة النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج "كابيتانو مصر" حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مباراة النهائى بين فريقى "على أبو جريشة" و"حمادة إمام"، ووجه الرئيس التحية للشباب المشاركين فى المباراة.

وأكد المشاركون فى برنامج "كابيتانو مصر" المذاع على قناة "ON"سعادتهم لحضور الرئيس السيسى لمباراة الختام.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.