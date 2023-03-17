شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصرى يشارك فى مبادرة كتف فى كتف بتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎◄ سرحان: نستهدف الوصول لأكثر المواطنين احتياجا فى 27 محافظة

‎قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام المصري، ان إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الاف المواطنين والشخصيات العامة وشركاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يعد تتويجا للمبادرة الاجتماعية الأضخم التي يستفيد منها .٢ مليون مواطن.

‎أضاف سرحان أن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف إيصال المساعدات للفئات الأكثر استحقاقا في كافة أنحاء الجمهورية، و خلال الفترة الماضية تم تنسيق الجهود بين التحالف الوطني فهذا الشأن، و سيتم بناء على ذلك توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية وسيجرى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

‎أعرب "سرحان"،عن فخره بمشاركة بنك الطعام المصري كمؤسسة رئيسية في مبادرة "كتف في كتف" ضمن فاعليات التحالف الوطني استكمالا لدورها الهام كمؤسسة متخصصة في الإطعام، مؤكدا سعي المؤسسة للوصول لأكبر عدد من المستحقين من خلال تعاون المؤسسات الخيرية المختلفة لخدمة 4 ملايين مستحق، من خلال المبادرة فى 27 محافظة لاستهداف المناطق الأكثر فقراً والأسر الأكثر احتياجاً وفقاً لقواعد البيانات التي تمتلكها تلك المؤسسات، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات لتفادي حدوث ازدواجية في بيان الحالات المسجلة.

‎تتزامن احتفالية «كتف فى كتف» مع مرور عام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى انطلق فى الثالث عشر من مارس العام الماضى، والذى تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عام 2022 عام المجتمع المدنى، ليأتى كأول استجابة من المجتمع المدنى بإجراء حوار مجتمعى موسع، لتنسيق الجهود بين جميع أطراف العمل الأهلى التنموى تحت مظلة واحدة،لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.