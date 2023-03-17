شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تُقر أجازة "أبوة" للعمال الذكور لمعالجة انخفاض معدل المواليد بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الجمعة بتنفيذ الإجراءات اللازمة للسماح لـ 85 في المائة من العمال الذكور الذين لديهم طفل بالحصول على إجازة أبوة بحلول السنة المالية 2030 لمعالجة انخفاض معدل المواليد .

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن حكومته ستتخذ أيضا خطوات لرفع أجور العمال الشباب وتعزيز المساعدة الاقتصادية لهم لخلق بيئة مواتية لتربية أطفالهم خالية من المخاوف.



وأضاف كيشيدا: "في الثلاثينيات من القرن الحالي، سينخفض ​​عدد الشباب في اليابان بمعدل ضعفي المعدل الحالي وستكون السنوات الست إلى السبع القادمة هي الفرصة الأخيرة لتغيير معدل المواليد المتناقص"، مضيفًا أن حكومته ستضع خطة لسياسة الأطفال بحلول نهاية مارس.