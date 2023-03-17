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الرئيس السيسى: متجمعين على خير هيفضل يلف طول ما إحنا كتف في كتف.. غدا باليوم السابع

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى: متجمعين على خير هيفضل يلف طول ما إحنا كتف في كتف.. 60 ألف متطوع تم تدريبهم على العمل الإنسانى والاجتماعى لخدمة أهاليهم.. 34 كيانا تنمويا و6 ملايين كرتونة مواد غذائية لـ20 مليون مواطن.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رعاية

الرئيس السيسى لاحتفالية ستاد القاهرة بالمتطوعين لحظة فارقة فى تاريخ المجتمع المدنى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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