شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أرقام مبادرة "حياة كريمة" أكثر من تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" تكلفت 350 مليار جنيه، قائلا: "بالأمس القريب شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني العظيم.. حياة كريمة.. الذي نسعي من خلاله إلى تطوير أكثر من 4 آلاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية الحقيقية.. تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة حوالي 58 مليون مصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "كتف في كتف" المقامة في ستاد القاهرة الدولي: أنا قولت الموازنة .. الأرقام تغيرت خالص.. لما اطلقنا المبادرة كنا بنتكلم في ممكن 700- 800 مليار جنيه.. المرحلة الأولي شرفت على الانتهاء والتكلفة للمرحلة الأولي أكثر من 350 مليار جنيه.. المرحلة الثانية والثالثة سوف نستكمل بهم المبادرة.. والأرقام أكثر من تريليون جنيه".