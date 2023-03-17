شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى احتفالية "كتف في كتف" يرفعون أعلام مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المشاركون في حفل كتف في كتف المقامة في ستاد القاهرة، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على رفع أعلام مصر والتلويح بها، أثناء تشغيل عدد من الأغنيات الوطنية.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.